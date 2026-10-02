गयाजी एयरपोर्ट से यात्रियों को राहत, अब सोमवार-शुक्रवार भी उड़ान भरेगी इंडिगो; दिल्ली-कोलकाता जाना हुआ आसान

संवाद सूत्र, बोधगया। गया जी एयरपोर्ट से विमान यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। सप्ताह में दो दिन बंद रहने वाली इंडिगो की विमान सेवा अब नियमित रूप से संचालित होगी।

एक सितंबर से इंडिगो ने सोमवार और शुक्रवार को भी अपनी उड़ान सेवा शुरू कर दी है। अब सोमवार और शुक्रवार को दिल्ली-गया और गया-कोलकाता मार्ग पर इंडिगो की विमान सेवा उपलब्ध रहेगी।

इससे इन दोनों मार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी और सप्ताह के सभी दिनों में विमान सेवा का विकल्प मिल सकेगा।

ढुंगेश्वरी की पहाड़ियों पर सिग्नल लाइट अब भी खराब

इधर, गया जी एयरपोर्ट के आसपास ढुंगेश्वरी की पहाड़ियों पर लगाए गए एयर ट्रैफिक सिग्नल लाइट की चोरी के करीब एक माह बाद भी नई सिग्नल लाइट नहीं लगाई जा सकी है।