संवाद सूत्र, बोधगया(गयाजी)। मंच बोधगया का था, लेकिन रंग दो देशों के थे। कहीं बिहार के छठ महापर्व की झलक थी तो कहीं थाईलैंड की सांस्कृतिक विरासत की खुशबू। सबसे खास पल तब आया, जब थाईलैंड से आए विद्यार्थियों ने हिंदी में 'हम होंगे कामयाब एक दिन' गीत गाना शुरू किया।

विदेशी बच्चों की जुबान पर हिंदी के ये शब्द सुनकर पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। यह महज सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि दो देशों के बीच दोस्ती, अपनापन और आपसी सम्मान की खूबसूरत तस्वीर थी। जब थाई बच्चों की जुबान पर चढ़ा हिंदी का गीत, बोधगया ने देखा दोस्ती का नया रंग वट थाई मगध बौद्ध विपश्यना केंद्र में मंगलवार को भारत-थाई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बोधगया के बोधिकुल स्कूल के विद्यार्थियों और थाईलैंड से आए बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और आपसी सद्भाव को मजबूत करना था। लेकिन प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। भाषा अलग थी, पहनावा अलग था और परंपराएं भी अलग थीं, लेकिन बच्चों के उत्साह ने सभी दूरियां मिटा दीं।

सूप, दउरा और छठ गीतों से थाई मेहमानों को दिखाया बिहार का गौरव कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों से हुई। बच्चों ने बिहार और उत्तर प्रदेश की लोक आस्था के महापर्व छठ की आकर्षक झांकी पेश की। हाथों में सूप, दउरा और फल लेकर उन्होंने छठ पूजा की परंपराओं को मंच पर जीवंत कर दिया।

थाई मेहमानों के सामने बिहार की संस्कृति का ऐसा रंग खुला, जिसमें आस्था, प्रकृति और लोकजीवन की झलक एक साथ दिखाई दी। इसके बाद पारंपरिक झिझिया लोकनृत्य ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। झिझिया की थाप पर झूमे दर्शक, बिहारी लोकगीतों ने बांधा समां भारतीय विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और बिहारी लोकगीतों की प्रस्तुति से कार्यक्रम में स्थानीय संस्कृति की मिठास घोल दी। पारंपरिक लोककला और बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने माहौल को उत्सव में बदल दिया।

इन प्रस्तुतियों के जरिए थाई विद्यार्थियों को बिहार की लोक परंपराओं से रूबरू होने का मौका मिला। मंच पर बच्चों का आत्मविश्वास और अपनी संस्कृति के प्रति उत्साह देखते ही बन रहा था। थाईलैंड की परंपराओं से लेकर राजा के सम्मान तक, बच्चों ने दिखाई अपनी संस्कृति भारतीय प्रस्तुतियों के बाद थाईलैंड के विद्यार्थियों की बारी आई। उन्होंने अपने देश की संस्कृति, परंपराओं और उत्सवों को गीत-संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। थाई दीपावली पर्व से जुड़े गीतों के साथ राजा की महिमा पर आधारित प्रस्तुति भी दी।

अंग्रेजी भाषा में शिक्षा व्यवस्था, कविता और कहानियों के जरिए उन्होंने अपने देश की विशेषताओं को सामने रखा। हर प्रस्तुति में थाईलैंड की सांस्कृतिक पहचान की झलक दिखाई दी। हिंदी के 'हम होंगे कामयाब' ने जीता दिल, तालियों से गूंज उठा पूरा परिसर कार्यक्रम का सबसे भावुक और यादगार क्षण तब आया, जब थाईलैंड के विद्यार्थियों ने हिंदी का लोकप्रिय प्रेरणादायक गीत 'हम होंगे कामयाब एक दिन' प्रस्तुत किया। विदेशी विद्यार्थियों को हिंदी में गाते देख उपस्थित लोग उत्साहित हो उठे।

गीत के शब्दों ने सांस्कृतिक सीमाओं से परे एकता और उम्मीद का संदेश दिया। इस प्रस्तुति ने साबित किया कि संगीत और भावनाओं की कोई सीमा नहीं होती। यही वह पल था, जिसने भारत और थाईलैंड की दोस्ती को मंच पर जीवंत कर दिया।

दाल-चावल, पानीपुरी के साथ थाई मिठाई का स्वाद, खाने की थाली बनी दोस्ती का पुल सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद दोनों देशों के विद्यार्थियों ने एक-दूसरे के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखा। थाई विद्यार्थियों ने दाल, चावल, पापड़, अचार और पानीपुरी का आनंद लिया। वहीं भारतीय बच्चों ने थाईलैंड के पारंपरिक पकवान खनन तन का स्वाद चखा, जिसे नारियल और मैदा से बनाया जाता है।

भोजन की इस साझेदारी ने बच्चों को एक-दूसरे के खानपान और परंपराओं को करीब से समझने का अवसर दिया। यहां बिना किसी औपचारिकता के दोस्ती का नया रिश्ता बनता नजर आया। पहली बार भारत आए थाई विद्यार्थी बोले- यहां के त्योहार और बच्चों का उत्साह शानदार थाईलैंड से आए एक विद्यार्थी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह पहली बार भारत आया है। यहां के विद्यार्थियों की जीवनशैली और संस्कृति ने उसे काफी प्रभावित किया।

उसने कहा कि भारत में अलग-अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और बच्चों का उत्साह व चंचलता उसे बहुत अच्छी लगी। बोधगया आकर वह बेहद खुश है। इस अनुभव ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बच्चों के लिए और भी यादगार बना दिया।