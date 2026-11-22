जागरण संवाददाता, गयाजी। ठंड बढ़ने के साथ ही विभिन्न राज्यों में घने कोहरे का असर रेल परिचालन पर दिखने लगा है। रविवार को कोहरे के कारण गया जंक्शन से होकर गुजरने और यहां से खुलने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनें निर्धारित समय से दो से पांच घंटे तक विलंब से चल रही हैं।

ट्रेनों की रफ्तार धीमी होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। स्टेशन पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। खासकर दूसरे शहरों की यात्रा करने वाले और कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

कोहरे के कारण घंटों लेट हो रहीं ट्रेनें घने कोहरे के कारण ट्रेनों की गति प्रभावित हो रही है। इसका असर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ रहा है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देर से गया जंक्शन पहुंच रही हैं। इससे यात्रियों की यात्रा योजना बिगड़ रही है। स्टेशन पहुंचने के बाद यात्रियों को ट्रेन के इंतजार में घंटों समय बिताना पड़ रहा है।

कनेक्टिंग ट्रेन छूटने की सता रही चिंता ट्रेनों के लगातार विलंब से चलने के कारण यात्रियों को आगे की यात्रा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। दूसरे शहरों में जाने के लिए कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है।

उन्हें डर है कि पहली ट्रेन के देर से पहुंचने के कारण उनकी दूसरी ट्रेन छूट सकती है। वहीं, कई यात्री निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंचने के बाद भी प्लेटफार्म पर इंतजार करने को मजबूर हैं। पूछताछ काउंटर और डिस्प्ले बोर्ड से ले रहे जानकारी ट्रेनों के आगमन का सही समय जानने के लिए यात्री बार-बार पूछताछ काउंटर और स्टेशन पर लगे डिस्प्ले बोर्ड का सहारा ले रहे हैं। ट्रेन के समय में बदलाव की जानकारी नहीं मिलने पर यात्रियों की परेशानी और बढ़ जा रही है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ सफर करने वाले लोगों को लंबे इंतजार के दौरान अधिक दिक्कत हो रही है।

ऋषिकेश की ट्रेनें पांच घंटे से अधिक लेट प्राप्त जानकारी के अनुसार, भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे 17 मिनट विलंब से चल रही है। योगनगरी ऋषिकेश दून एक्सप्रेस 4 घंटे 27 मिनट और योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन 5 घंटे 36 मिनट की देरी से परिचालित हो रही है। आगरा कैंट-कोलकाता एक्सप्रेस 2 घंटे 54 मिनट और गया स्पेशल ट्रेन 5 घंटे 10 मिनट विलंब से चल रही है।

रांची और मुंबई-हावड़ा एक्सप्रेस भी प्रभावित रांची एक्सप्रेस के परिचालन में 5 घंटे 20 मिनट की देरी दर्ज की गई है। इसी तरह मुंबई-हावड़ा एक्सप्रेस 3 घंटे 12 मिनट, भुवनेश्वर-आनंद विहार एक्सप्रेस 1 घंटे 19 मिनट और दीक्षाभूमि एक्सप्रेस 3 घंटे 18 मिनट विलंब से चल रही है। इन ट्रेनों के यात्रियों को भी स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

कई अन्य ट्रेनों के समय पर भी यात्रियों की नजर इसके अलावा आनंद विहार-हावड़ा और अमृतसर भारत एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर भी यात्री जानकारी लेते रहे। ट्रेनों के विलंब से चलने के कारण प्लेटफार्म पर यात्रियों की प्रतीक्षा बढ़ रही है।