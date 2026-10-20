पूजा पंडाल घूमने गया था परिवार, चोरों ने उड़ाए 3 लाख कैश और लाखों के जेवरात; जांच में जुटी गया पुलिस

जागरण संवाददाता, गयाजी। नवरात्र के नवमी तिथि को अमूमन सभी सनातनी मां दुर्गा की दर्शन करने शहर के अलग-अलग पंडाल में जाते हैं। प्राय लोग अपने घरों में ताला लगाकर पूरे परिवार के साथ दशहरा पर्व का आनंद लेने निकलते हैं, लेकिन कुछ अप्रिय होने का आभास नहीं रहता है।

इसी क्रम में गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोलकिया गली मोहल्ला निवासी संतोष कुमार बरनवाल भी अपने पूरे परिवार के साथ दशहरा का आनंद लेने के लिए पिछले तीन दिनों से लगातार अलग-अलग पंडालों का भ्रमण कर रहे थे लेकिन उन्हें यह अंदेशा नहीं था कि नवरात्र की नवमी तिथि उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी।

सोमवार की अल सुबह जब पूजा पंडाल से दर्शन कर लौटे घर लौटे तो संतोष कुमार बरनवाल का घर में बिखरे सामान को देखकर होश उड़ गए। ₹300000 नगद और लाखों रुपए के जेवरात चोरी पीड़ित परिवार के अनुसार वह धूप का थोक कारोबारी है और रविवार की रात चोरों ने उनके घर में प्रवेश कर ₹300000 नगद और लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर फरार हो गए।

इस बाबत पीड़ित ने कोतवाली थाना में लिखित शिकायत दर्ज की है। साथ ही पीड़ित परिवार की सूचना पर डायल 112 की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की है। उसके बाद कोतवाली थाने के पुलिस भी घटनास्थल पहुंची है और पूरे मामले की जांच कर रही है।