Gaya News: महादेव घाट पर गंदगी का अंबार, नाले के पानी से होकर गुजरेंगे छठव्रती

जागरण संवाददाता, गयाजी। लोक आस्था के महापर्व छठ (Chhath Puja 2026) को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत होगी। छठ व्रतियों की सुविधा के लिए नगर निगम ने फल्गु नदी सहित शहर में 31 घाटों को चिह्नित किया है।

सभी घाटों पर साफ-सफाई और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन फल्गु नदी स्थित महादेव घाट की स्थिति इसके उलट है। यहां गंदगी का अंबार लगा है। घाट के समीप से गुजरने वाला बाटम नाला सीधे नदी में गिर रहा है।

नाले का गंदा पानी और कीचड़ घाट पर फैलने से दुर्गंध निकल रही है। ऐसे में छठ व्रतियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नाले के पानी को रोकने के लिए नगर निगम की ओर से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नदी की तेज धारा के कारण सफलता नहीं मिल रही है।

स्थिति यह है कि नाले से निकलने वाली बदबू के कारण घाट पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि छठ महापर्व से पहले घाट की पूरी तरह सफाई और नाले के पानी को रोकने की व्यवस्था कैसे होगी।

खटाल में तब्दील हो गया महादेव घाट महादेव घाट पर छठ के अवसर पर शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में व्रती और श्रद्धालु अर्घ्य देने पहुंचते हैं। इसके बावजूद घाट की स्थिति दयनीय बनी हुई है।