बिहार को पर्यटन का बड़ा हब बनाने की तैयारी, 25 हजार करोड़ से बदलेगी तस्वीर, MP मनोज तिवारी ने बताया पूरा प्लान

संवाद सूत्र, बोधगया। संसदीय कमेटी के साथ बोधगया आए दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी से जागरण प्रतिनिधि ने बातचीत की।

सांसद ने जागरण से बातचीत में कहा कि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से जुड़ी टीम संसदीय स्थायी समिति के साथ बिहार के दौरे पर है।

इसका उद्देश्य बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना और प्रमुख पर्यटन स्थलों का व्यापक विकास करना है।

उन्होंने बताया कि पर्यटन विकास के लिए पूरे बिहार में केंद्र की ओर से करीब 25 हजार करोड़ रुपये लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के फंड का भी समन्वय कर योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

गाइड एसोसिएशन ने रखी विदेशों में सेंटर खोलने की मांग

बैठक में बोधगया गाइड एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याएं और मांगें समिति के सदस्यों के समक्ष रखीं। एसोसिएशन की ओर से विदेशों में गाइड सेंटर खोलने की मांग की गई, ताकि वहां से पर्यटकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर उन्हें भारत और विशेष रूप से बोधगया लाया जा सके।