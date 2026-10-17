बिहार में शिक्षकों को भरना होगा 27 कॉलम का विवरण प्रपत्र, नहीं तो अटक सकता है अक्टूबर का वेतन

संवाद सूत्र, आमस(पटना)। गया जिले के आमस प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अब 27 कॉलम वाला विवरण प्रपत्र भरकर जमा करना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के तहत शिक्षकों से उनकी आवश्यक जानकारी और पूरा विवरण मांगा गया है।

निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों के अक्टूबर माह के वेतन पर असर पड़ सकता है। इसे लेकर संबंधित शिक्षकों को समय पर प्रपत्र भरकर जमा करने को कहा जा रहा है।

27 कॉलम में दर्ज करनी होगी शिक्षकों की जानकारी

शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए 27 कॉलम वाला विवरण प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। इसमें शिक्षकों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपनी आवश्यक जानकारियां दर्ज करनी होंगी।

विभाग का उद्देश्य शिक्षकों से संबंधित जरूरी विवरण को व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराना है, ताकि विभागीय स्तर पर इन जानकारियों का रिकॉर्ड रखा जा सके।

समय पर प्रपत्र जमा करने का निर्देश

संकुल समन्वयक रामदहिन पासवान ने बताया कि विभाग की ओर से भेजे गए प्रपत्र को सभी संबंधित शिक्षकों को भरकर जमा करना है।

उन्होंने शिक्षकों से विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित प्रक्रिया समय पर पूरी करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं करने और प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों को अक्टूबर माह का वेतन मिलने में परेशानी हो सकती है।