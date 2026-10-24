बिहार में 4092 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ, 12 कंपनियों के साथ CM सम्राट की मौजूदगी में MoU

जागरण संवाददाता, गयाजी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में शनिवार को बोधगया स्थित आइटीसी होटल में कई निवेश प्रस्‍तावों का एमओयू हुआ।

उद्योग विभाग और 12 औद्योगिक इकाइयों के बीच 4,092 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से संबंधित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड के शुभारंभ और बिहार बिजनेस कनेक्ट 2027 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम के अवसर पर हुए इन समझौतों से राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बिहार में उद्योग के क्षेत्र में आएगा बड़ा बदलाव

निवेश प्रस्तावों में ऊर्जा, टेक्सटाइल, आर्गेनिक उत्पाद, आटोमोबाइल, एल्युमिनियम, कृषि आधारित उत्पाद, बायोटेक्नोलाजी और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी इकाइयां शामिल हैं।

इन क्षेत्रों में निवेश से बिहार में उत्पादन गतिविधियों के विस्तार, सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावनाएं हैं।

राज्य सरकार का उद्देश्य बिहार में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करना, उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और औद्योगिक आधार को मजबूत बनाना है।

सरकार की प्राथमिकता निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने की है, ताकि इनका लाभ औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के रूप में सामने आए।

केंद्रीय मंत्री, दोनों उपमुख्‍यमंत्री भी रहे मौजूद

इसके लिए औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना के विस्तार और निवेशकों के साथ समन्वय पर जोर दिया जा रहा है।कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी एवं बिजेंद्र प्रसाद यादव मौजूद थे।

इनके अलावा बिहार विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. प्रेम कुमार, कृषि मंत्री सह गया जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह और लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन उपस्थित रहे। इसके अलावा जापान, थाईलैंड और लाओस के राजदूत, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, DGP प्रीता वर्मा, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह की उपस्‍थ‍िति‍ रही। मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव नवीन कुमार, मगध प्रमंडल की आयुक्त डा. सफीना एएन., मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव, गया के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।