गया मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में बदला शव, परिजनों का श्मशान पहुंच किया हंगामा; तब तक जल चुकी थी चिता

जागरण संवाददाता, गयाजी। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सूर्खियों में आ गया है। मेडिकल कॉलेज के एफएमटी विभाग के अधीन संचालित पोस्टमार्टम हाऊस के कारनामा शनिवार को सामने आया। जब बारिश बाडी को लावारिश के हाथों में सौंप दिया गया। बारिश बाडी काे लावारिश घोषित कर विष्णुपद श्मशान घाट पर लकड़ी की चिता पर दाह संस्कार कर दिया।

स्वजन अपने परिवार का शव खोजते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी थी, जबकि लावारिश बॉडी पोस्टमार्टम कराकर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज की शीत श्रृंखला में रखा हुआ है। बाडी की अदला-बदली करने का मामला प्रकाश में आने के बाद मेडिकल कालेज, पुलिस विभाग, स्वजन सकते में आ गए।

लावारिश और बारिश बाडी की खोजबीन शुरू हुई। तब जाकर पुलिस के सामने सच्चाई आई कि ज्ञात शव काे चौकीदार के देखरेख में दाह संस्कार दिया गया। जबकि अज्ञात शव को मेडिकल में पोस्टमार्टम कराकर रखा गया है। इलाज के दौरान हुई थी मौत हुआ यूं कि गया जिले के गुरारु थाना क्षेत्र के बरमा गांव में गुरारु - मथुरापुर स्टेट हाई वे 69 पर शुक्रवार की रात अज्ञात वाहन से धक्का लगने के बाद 57 वर्षीय विगन रविदास गंभीर रुप से घायल हो गए। स्वजन ने विगन को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में भर्ती कराया। शनिवार को उसकी मौत हो गई।

मेडिकल कॉलेज थाना की पुलिस ने बिगन का शव पोस्टमार्टम कराने के लिए सौंपा। मेडिकल थाना की पुलिस के अनुसार बुधवार को जीआरपी से 30 वर्षीय अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए आया था। तीन दिन पूरा होने के बाद शनिवार को अज्ञात शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद एफएमटी विभाग के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बिगन और अज्ञात शव को रखा गया।

30 साल उम्र का शव देखकर स्वजन भड़क गए पुलिस के अनुसार लावारिश शव को देने के लिए अंतेष्टि के लिए चयनित व्यक्ति को चौकीदार को बुलाया गया। चौकीदार और वह व्यक्ति लावारिश शव की जगह बिगन की शव को ठेला पर लादकर विष्णुपद श्मशान घाट लेकर पहुंचा। जहां दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई, इसी बीच बिगन के स्वजन अपना शव लेने के लिए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे।