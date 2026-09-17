गया में शव लेकर जा रही एंबुलेंस हादसे का शिकार, 6 घायल; वाहन में फंसे लोगों को पुलिस ने निकाला

संवाद सूत्र, वजीरगंज (गया)। एएनएमसीएच गया से एक महिला का शव लेकर मोहड़ा प्रखंड के करमचक गांव जा रही एंबुलेंस एनएच-82 पर वजीरगंज के दखिनगांव के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एंबुलेंस चालक सहित मृतका के परिजन कुल छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी लोग वाहन के अंदर ही दब गए।

पुलिस ने घायलों को वाहन से निकाला

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस में फंसे सभी घायलों को बाहर निकाला।

इसके बाद सभी घायलों को तत्काल वजीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए एएनएमसीएच गया रेफर कर दिया गया।

चालक समेत पांच परिजन घायल

घायलों में पंचानपुर निवासी एंबुलेंस चालक बिंदालाल तथा मृतका के स्वजन प्रमोद राजवंशी, सीमा देवी, रिंकु कुमारी और शिला देवी शामिल हैं।

इनके अलावा सड़क पर चल रहे कुरकीहार निवासी विपुल सिंह भी दुर्घटना में घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

तेज रफ्तार में होने की बात, जांच जारी

स्थानीय लोगों के अनुसार एंबुलेंस तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और हादसा हो गया।

दुर्घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरातफरी की स्थिति बनी रही। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से वाहन में फंसे घायलों को समय रहते बाहर निकाला जा सका।

एंबुलेंस जब्त, पुलिस कर रही जांच

घटना के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त एंबुलेंस को जब्त कर लिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और वाहन के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।