अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बदलेगी गयाजी की तस्वीर, रोजगार बढ़ने और पलायन रुकने की उम्मीद

संवाद सूत्र, डोभी। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण से डोभी क्षेत्र की तस्वीर बदलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

इससे आर्थिक रूप से पिछड़े इस इलाके में विकास को गति मिलने के साथ बेरोजगारी दूर होने और मजदूरों का पलायन रुकने की संभावना है।

शुक्रवार को दैनिक जागरण की टीम ने खरांटी पंचायत के लोगों से औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण से होने वाले लाभ और संभावित नुकसान पर बातचीत की।

इस दौरान लोगों ने विकास की उम्मीद जताने के साथ पर्यावरण संरक्षण और सड़क निर्माण को लेकर भी सुझाव दिए।

आर्थिक विकास को मिलेगी गति

प्रखंड के पुराने व्यवसायियों में शामिल विजय वर्मा ने कहा कि औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण से क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके में समृद्धि आएगी। कारोबार के नए अवसर पैदा होने से स्थानीय व्यवसायियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

पलायन पर लगेगा अंकुश कई वर्षों से ईंट-भट्ठा का व्यवसाय कर रहे सोमनाथ केशरी ने कहा कि कॉरिडोर के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वर्तमान में क्षेत्र के हजारों मजदूर हर साल उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाते हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से मजदूरों का पलायन कम होगा और परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी।