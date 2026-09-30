जिस उम्र में पिता का हाथ थामना था, उसी उम्र में किया पिंडदान; गयाजी में भावुक कर गया 10 साल का ऋषि

संवाद सूत्र, बोधगया। पिता को खोने का दर्द शायद किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। बोधगया के धर्मारण्य वेदी पर मंगलवार को पितृपक्ष की तृतीया तिथि के अवसर पर ऐसा ही एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला।

महज 10 वर्ष के ऋषि राज ने अपने दिवंगत पिता चेतलाल नोनिया की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। कर्मकांड के दौरान पिता की तस्वीर सामने आते ही बच्चे की आंखों से आंसू छलक पड़े।

धनबाद निवासी ऋषि राज अपनी मां, चाचा और अन्य स्वजनों के साथ पितृपक्ष में पिंडदान के लिए बोधगया पहुंचे थे। धर्मारण्य वेदी पर पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच जब पिता की तस्वीर उसके सामने रखी गई तो वह कुछ देर तक उसे निहारता रहा। इसके बाद विधि-विधान से पिंड अर्पित किया।

पिता की तस्वीर देखते ही छलक पड़े आंसू कर्मकांड के दौरान ऋषि राज कई बार पिता की तस्वीर की ओर देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पास बैठी मां भी बेटे को देख भावुक हो उठीं। परिवार के अन्य सदस्य भी इस दौरान शांत रहे।

पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करते हुए ऋषि ने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उम्र छोटी होने के बावजूद वह पूरे कर्मकांड में परिजनों के साथ मौजूद रहा। धर्मारण्य वेदी पर दिखा पिता-पुत्र के रिश्ते का भावुक पक्ष धर्मारण्य वेदी पर पिंडदान के लिए पहुंचे अन्य श्रद्धालुओं की नजर भी इस दृश्य पर ठहर गई। पिता की तस्वीर के सामने बैठा बच्चा और उसके साथ बैठी मां का भावुक चेहरा वहां मौजूद लोगों को भी संवेदनशील कर गया।