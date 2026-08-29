मोतिहारी: मंदिर में अंडा फोड़ने का मामला, नेपाल से तंत्र सीखकर आए तांत्रिक समेत 3 गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, कोटवा। थानाक्षेत्र के मच्छरगांवा गांव में एक मंदिर में अंडा फोड़ने के मामले को पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है।

मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक तांत्रिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले के उद्भेदन के लिए गठित एसआईटी की टीम ने इस में स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की।

बताया गया है एक तांत्रिक द्वारा जो हाल ही में नेपाल से जादू टोना सीख कर आया लगता है। एक अशिक्षित और अंधविश्वासी परिवार को एक सुनसान जगह स्थित माता के मंदिर में तंत्र करने की सलाह दी। ताकि उसकी घर में भूत प्रेत नहीं आए। उसकी माली हालत सुधार हो जाए। परिवार मान गया। 25 अगस्त की रात्रि 10 बजे के बाद उक्त परिवार के लोग टेम्पो और बाइक से मंदिर में आए और तांत्रिक के निर्देश के अनुसार तंत्र सिद्धि के लिए मंदिर में 9 अंडे फोड़े और और पूजा पाठ किया।

मंदिर में फोड़ा अंडा फिर अहले सुबह वही लोग आए और मंदिर की सफाई करने लगे तो स्थानीय लोगों ने पूछा की आप क्या के रहे हैं तो उन लोगों ने भेद खुलने की डर से बताया कि मंदिर में अंडा फूटा है उसे साफ किया जा रहा है।