पूर्वी चंपारण में होटल कर्मचारी ने की आत्महत्या, झारखंड के गिरिडीह का था युवक

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Shikarganj Hotel Worker Suicide: पूर्वी चंपारण जिले के शिकारगंज थाना क्षेत्र के रुपहरा नहर चौक पर झारखंड के एक युवक ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना की सूचना मिलने पर सोमवार सुबह पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया है।

होटल में करता था काम

मृतक की पहचान झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के लेवा नवरिया गांव निवासी मुकेश कुमार के रूप में हुई है। वह रुपहरा चौक स्थित एक होटल में काम करता था। पुलिस के अनुसार, घटना के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है।