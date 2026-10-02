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मोतिहारी में मंत्री श्रवण कुमार ने महात्मा गांधी और शास्त्री को किया नमन, चंपारण की धरती को बताया प्रेरणादायी

By Sanjay upadhyayEdited By: Ajit kumar
Published: Fri, 02 Oct 2026 12:21 PM (IST)

मोतिहारी में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गांधी जयंती पर बापू और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ...और पढ़ें

गांधी जयंती के अवसर मोतिहारी के गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद लोगों को संबोधित करते मंत्री श्रवण कुमार (साथ में) जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव, डीडीसी डा. प्रदीप कुमार व अन्य। फोटो: जागरण

गांधी जयंती के अवसर मोतिहारी के गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद लोगों को संबोधित करते मंत्री श्रवण कुमार (साथ में) जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव, डीडीसी डा. प्रदीप कुमार व अन्य। फोटो: जागरण 

HighLights

  1. मंत्री श्रवण कुमार ने गांधी जयंती पर बापू को श्रद्धांजलि दी।

  2. चंपारण से गांधीजी के गहरे जुड़ाव और सत्याग्रह को याद किया।

  3. लाल बहादुर शास्त्री के 'जय जवान, जय किसान' नारे की सराहना।

जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने महात्मा गांधी की जयंती पर गांधी मैदान स्थित बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया था।

गांधीजी का चंपारण से जुड़ाव

प्रभारी मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का चंपारण की पावन भूमि से गहरा जुड़ाव रहा है। बापू ने इसी धरती से किसानों की समस्याओं को लेकर सत्याग्रह आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। उनके इस कदम ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की।

प्रेरणादायी है मोतिहारी की धरती

श्रवण कुमार ने कहा कि मोतिहारी की ऐतिहासिक धरती हमेशा से देशवासियों के लिए प्रेरणादायी रही है। गांधी जयंती के पावन अवसर पर यहां आकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर गांधीजी के विचारों को आत्मसात करने का आह्वान किया।

जय जवान, जय किसान का नारा

पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि शास्त्रीजी ने देश को 'जय जवान, जय किसान' का अमर नारा दिया था।

उन्होंने जवानों और किसानों के अद्वितीय योगदान को देश की प्रगति का असली आधार बताया था। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों संग कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की।

मौके पर जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव, अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा और उप विकास आयुक्त डॉ. प्रदीप कुमार मौजूद रहे।

इनके अलावा एडीएम शैलेंद्र कुमार भारती, मो. सिबगतुल्लाह सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। शहर के कई प्रबुद्धजनों ने भी बापू को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

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