मोतिहारी में मंत्री श्रवण कुमार ने महात्मा गांधी और शास्त्री को किया नमन, चंपारण की धरती को बताया प्रेरणादायी

जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने महात्मा गांधी की जयंती पर गांधी मैदान स्थित बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया था।

गांधीजी का चंपारण से जुड़ाव

प्रभारी मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का चंपारण की पावन भूमि से गहरा जुड़ाव रहा है। बापू ने इसी धरती से किसानों की समस्याओं को लेकर सत्याग्रह आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। उनके इस कदम ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की।

प्रेरणादायी है मोतिहारी की धरती श्रवण कुमार ने कहा कि मोतिहारी की ऐतिहासिक धरती हमेशा से देशवासियों के लिए प्रेरणादायी रही है। गांधी जयंती के पावन अवसर पर यहां आकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है।