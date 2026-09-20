पूर्वी चंपारण: पताही में 300 परिवारों को जीविका दिलाएगी शौचालय की सौगात, खुले में शौच से मिलेगी मुक्ति
पताही प्रखंड में जीविका के माध्यम से 300 दलित परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।
HighLights
300 दलित परिवारों को जीविका के माध्यम से शौचालय मिलेंगे।
प्रत्येक परिवार को शौचालय निर्माण हेतु 10 हजार रुपये की राशि।
खुले में शौच से मुक्ति मिलेगी, ग्रामीण स्वच्छता बढ़ेगी।
संवाद सहयोगी, पताही। पताही प्रखंड क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और जरूरतमंद परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की गई है।
जीविका के माध्यम से प्रखंड क्षेत्र के 300 दलित परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत चयनित प्रत्येक परिवार को शौचालय निर्माण के लिए 10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।
योजना का लाभ मिलने से ऐसे परिवारों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके घरों में अब तक शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जीविका की ओर से योजना के लिए पात्र लाभुक परिवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
प्रखंड स्तर पर सर्वे और उपलब्ध जानकारी के आधार पर चयनित परिवारों की सूची तैयार कर संबंधित कार्यालय को भेज दी गई है।
सूची के सत्यापन और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र परिवारों को निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राशि मिलने के बाद लाभुक अपने घर में शौचालय का निर्माण करा सकेंगे।
प्रखंड परियोजना प्रबंधक आदित्य चंद्र नंदन ने बताया कि जीविका के माध्यम से दलित परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए सूची तैयार कर प्रखंड कार्यालय को भेजी गई है।
योजना के तहत चयनित प्रत्येक परिवार को शौचालय निर्माण के लिए 10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छता की मुख्य धारा से जोड़ना है।
स्वच्छ होगा वातावरण
इसके साथ ही खुले में शौच की समस्या को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।
योजना के क्रियान्वयन से प्रखंड क्षेत्र के 300 परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। स्थानीय स्तर पर भी इस पहल को स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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योजना के तहत चयनित पात्र परिवारों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शौचालय निर्माण की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रखंड स्तर से योजना के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग किया जाएगा।
उदय कुमार, बीडीओ, पताही