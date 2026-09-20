पूर्वी चंपारण: पताही में 300 परिवारों को जीविका दिलाएगी शौचालय की सौगात, खुले में शौच से मिलेगी मुक्ति

संवाद सहयोगी, पताही। पताही प्रखंड क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और जरूरतमंद परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की गई है।

जीविका के माध्यम से प्रखंड क्षेत्र के 300 दलित परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत चयनित प्रत्येक परिवार को शौचालय निर्माण के लिए 10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

योजना का लाभ मिलने से ऐसे परिवारों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके घरों में अब तक शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जीविका की ओर से योजना के लिए पात्र लाभुक परिवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।