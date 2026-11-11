पूर्वी चंपारण के कोठी बाजार में कौन छोड़ गया युवक का शव, पहचान में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, पकड़ीदयाल (पूर्वी चंपारण)। आम दिनों की तरह बुधवार की शाम कोठी बाजार में लोगों की आवाजाही जारी थी। इसी बीच परिसर में एक युवक का शव पड़ा देखकर लोगों के बीच हलचल मच गई।

देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक की पहचान कराने की कोशिश शुरू की। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है।

शव मिलते ही बाजार में मची सनसनी

पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के कोठी बाजार परिसर में बुधवार की देर शाम लोगों ने एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा। पहले तो लोग कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन युवक के मृत होने की जानकारी मिलते ही बाजार में चर्चा शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पकड़ीदयाल थाना पुलिस को दी।

थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंची पुलिस सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन तत्काल उसकी पहचान नहीं हो सकी।

मौत की वजह अब तक स्पष्ट नहीं युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता नहीं चल पाया है। बाजार परिसर में शव मिलने के बाद कई तरह की चर्चाएं होती रहीं। हालांकि, मौत के कारणों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।