मोतिहारी में सीबीआई ने रिश्वत लेते डाक अधीक्षक एसएस सुमन को दबोचा

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। बिहार के पूर्वी चंपारण में जिस कार्यालय में आम लोगों और विभागीय कर्मियों के कामकाज की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी बैठते हैं, उसी कार्यालय में बुधवार की शाम सीबीआई की अचानक दस्तक से हड़कंप मच गया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने चंपारण प्रमंडल के डाक अधीक्षक एसएस सुमन को कथित तौर पर 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वह अपने ही विभाग के एक कर्मी से काम कराने के बदले रिश्वत मांग रहे थे। कार्रवाई के बाद डाक विभाग में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

गोपनीय तरीके से पहुंची सीबीआई की टीम सीबीआई की कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखी गई थी। बुधवार की शाम अचानक टीम शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित डाक विभाग के चंपारण प्रमंडल कार्यालय पहुंची। टीम ने डाक अधीक्षक एसएस सुमन को हिरासत में लिया और उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से कार्यालय में मौजूद कर्मी भी सकते में आ गए।

50 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, डाक अधीक्षक अपने ही विभाग के एक कर्मी से 50 हजार रुपये रिश्वत ले रहे थे। आरोप है कि संबंधित कर्मी से विभागीय काम के बदले इस राशि की मांग की गई थी। हालांकि, रिश्वत देने वाले कर्मी की पहचान और किस काम के लिए रकम मांगी गई थी, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।