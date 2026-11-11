मोतिहारी में सीबीआई ने रिश्वत लेते डाक अधीक्षक एसएस सुमन को दबोचा
सीबीआई ने मोतिहारी में चंपारण प्रमंडल के डाक अधीक्षक एसएस सुमन को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे ...और पढ़ें
HighLights
सीबीआई ने डाक अधीक्षक एसएस सुमन को किया गिरफ्तार।
50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा।
मोतिहारी के चंपारण प्रमंडल कार्यालय में हुई कार्रवाई।
संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। बिहार के पूर्वी चंपारण में जिस कार्यालय में आम लोगों और विभागीय कर्मियों के कामकाज की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी बैठते हैं, उसी कार्यालय में बुधवार की शाम सीबीआई की अचानक दस्तक से हड़कंप मच गया।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने चंपारण प्रमंडल के डाक अधीक्षक एसएस सुमन को कथित तौर पर 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वह अपने ही विभाग के एक कर्मी से काम कराने के बदले रिश्वत मांग रहे थे। कार्रवाई के बाद डाक विभाग में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
गोपनीय तरीके से पहुंची सीबीआई की टीम
सीबीआई की कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखी गई थी। बुधवार की शाम अचानक टीम शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित डाक विभाग के चंपारण प्रमंडल कार्यालय पहुंची। टीम ने डाक अधीक्षक एसएस सुमन को हिरासत में लिया और उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से कार्यालय में मौजूद कर्मी भी सकते में आ गए।
50 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, डाक अधीक्षक अपने ही विभाग के एक कर्मी से 50 हजार रुपये रिश्वत ले रहे थे। आरोप है कि संबंधित कर्मी से विभागीय काम के बदले इस राशि की मांग की गई थी। हालांकि, रिश्वत देने वाले कर्मी की पहचान और किस काम के लिए रकम मांगी गई थी, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
कार्यालय में देर शाम तक जांच और पूछताछ
गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम डाक अधीक्षक से पूछताछ कर रही थी। कार्यालय में भी जांच की जा रही थी। कार्रवाई की खबर फैलते ही विभागीय कर्मियों के बीच चर्चा तेज हो गई। फिलहाल सीबीआई की जांच पूरी होने और आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार है।
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