मोतिहारी में जाली नोट तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, सेमरा से बड़ी खेप बरामद; एक संदिग्ध हिरासत में

संवाद सहयोगी, मोतिहारी। जिले में जाली नोट के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस की विशेष टीम ने तुरकौलिया थानाक्षेत्र के सेमरा के पास से जाली नोटों की एक बड़ी खेप जब्त की है।

मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध तस्कर को हिरासत में लिया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में मिले तथ्यों के आधार पर इस धंधे से जुड़े लोगों के बारे में विस्तार से जानकारी ली जा रही है।

पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सदर अनुमंडल क्षेत्र में सदर वन के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की।

जाली नोटों की बरामदगी के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। हिरासत में लिए गए संदिग्ध से यह जानकारी जुटाई जा रही है कि जाली नोट कहां से लाए गए थे और इन्हें किन लोगों तक पहुंचाने की योजना थी।