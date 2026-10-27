पूर्वी चंपारण में भाजपा नेता के घर समेत छह ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी

संवाद सहयोगी, केसरिया (पूर्वी चंपारण)। पूर्वी चंपारण के केसरिया में मंगलवार को उस समय हलचल मच गई, जब आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू), पटना की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी शुरू की।

कार्रवाई के दायरे में केसरिया नगर पंचायत के पूर्व नगर अध्यक्ष सह भाजपा नेता रिंकू पाठक का आवास भी शामिल है। एक साथ छह ठिकानों पर चल रही इस कार्रवाई से इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

एक साथ छह ठिकानों पर कार्रवाई

आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मंगलवार को विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। कार्रवाई में पटना से पहुंची ईओयू की टीम के साथ पुलिस की विशेष टीम भी शामिल है। सभी ठिकानों पर एक साथ जांच की जा रही है।