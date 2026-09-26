मोतिहारी में खराब मौसम के कारण सूर्यकिरण का शो रद, हॉक विमानों के करतब देखने आए लोग निराश

जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Motihari Suryakiran Show Cancelled: शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होने वाला भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम (SKAT) का शो रद कर दिया गया है।

खराब मौसम और दृश्यता (विजिबिलिटी) कम होने के कारण नौ हॉक एमके-132 विमानों का यह हैरतअंगेज हवाई प्रदर्शन नहीं हो सका।

निराश होकर लौटे लोग

आसमान में तिरंगे के रंगों से सजने वाली धुआं-धाराएं और भारतीय जांबाजों का पराक्रम देखने पहुंचे हजारों लोग इस फैसले से बेहद निराश होकर लौटे। सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों से भारी संख्या में दर्शक गांधी मैदान में जुटे हुए थे।

अधिकारियों की मौजूदगी कार्यक्रम स्थल पर सांसद राधामोहन सिंह और जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव समेत एयर फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने मौसम का जायजा लेने के बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से शो को स्थगित करने की घोषणा की।