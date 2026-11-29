जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। शहर के बलुआ टाल इलाके में रविवार को फायरिंग की घटना से अफरातफरी मच गई। गोली लगने से एक युवक के जख्मी होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि गोली युवक की गर्दन के पास लगी है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फायरिंग किसने और किन परिस्थितियों में की, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। जख्मी युवक की पहचान और घटना के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है।