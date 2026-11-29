पूर्वी चंपारण : मोतिहारी के बलुआ टाल में फायरिंग, गर्दन के पास गोली लगने से युवक जख्मी
मोतिहारी के बलुआ टाल इलाके में फायरिंग की घटना से अफरातफरी मच गई, जिसमें एक युवक गर्दन के पास गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है, हालांकि फायरिंग के कारण और जख्मी की पहचान अभी अज्ञात है।
HighLights
मोतिहारी के बलुआ टाल में फायरिंग की घटना
युवक की गर्दन के पास गोली लगने से जख्मी
पुलिस जांच में जुटी, कारण और पहचान अज्ञात
जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। शहर के बलुआ टाल इलाके में रविवार को फायरिंग की घटना से अफरातफरी मच गई। गोली लगने से एक युवक के जख्मी होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि गोली युवक की गर्दन के पास लगी है।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फायरिंग किसने और किन परिस्थितियों में की, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। जख्मी युवक की पहचान और घटना के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है।
पुलिस घटनास्थल के आसपास लोगों से पूछताछ कर रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।