संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। सरकारी दफ्तर में प्राक्कलन को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते गोलीबारी तक पहुंच गया। भवन निर्माण विभाग के कार्यालय में गुरुवार को एक संवेदक ने फायरिंग कर दी।

गोली कनीय अभियंता चंदन कुमार को निशाना बनाकर चलाई गई थी, लेकिन वह बाल-बाल बच गए। गोली कार्यालय की दीवार में जा लगी। घटना के बाद आरोपित संवेदक मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश कर रही है।

चार लाख के प्राक्कलन पर छह लाख की मांग जानकारी के अनुसार, शहर के चांदमारी निवासी संवेदक सानू पटेल गुरुवार को भवन निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंचे थे। ढाका में बन रहे अनुमंडल न्यायालय भवन के निर्माण कार्य को लेकर प्राक्कलित राशि चार लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये करने की मांग की जा रही थी। इसी सिलसिले में संवेदक ने कनीय अभियंता चंदन कुमार से प्राक्कलन मांगा।

विवाद बढ़ा तो चला दी गोली प्राक्कलन को लेकर संवेदक और कनीय अभियंता के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि संवेदक ने एक चक्र गोली चला दी। गोली कनीय अभियंता को निशाना बनाकर चलाई गई थी, लेकिन उन्हें नहीं लगी और दीवार में जा धंसी।

कारतूस उठाकर मौके से फरार फायरिंग के बाद आरोपित संवेदक ने मौके से खाली कारतूस उठाया और वहां से फरार हो गया। गोली चलने की घटना से कार्यालय में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान पुलिस ने कार्यालय में लगे क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे के फुटेज की जांच की। इसके आधार पर संवेदक सानू पटेल की पहचान की गई है। घटना के बाद से वह फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है।