मोतिहारी में रिश्वतखोरी पर निगरानी का शिकंजा, कर्मचारी का अटार्नी गिरफ्तार
मोतिहारी में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। सदर प्रखंड के टाउन कर्मचारी के अटार्नी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।
संवाद सहयोगी, जागरण, मोतिहारी। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई से मोतिहारी में हड़कंप मच गया। सदर प्रखंड के टाउन कर्मचारी से जुड़े एक मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने उनके अटार्नी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कार्रवाई कर्मचारी श्याम कुमार के खिलाफ मिली शिकायत की जांच के बाद की गई।
शिकायत के बाद निगरानी ने शुरू की जांच
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में सदर प्रखंड के टाउन कर्मचारी श्याम कुमार के संबंध में रिश्वत मांगने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी की टीम ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों की पड़ताल की गई।
जांच के बाद मोतिहारी पहुंची टीम
जांच के बाद निगरानी की टीम मोतिहारी पहुंची और कार्रवाई करते हुए कर्मचारी के अटार्नी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। मामले में निगरानी की कार्रवाई के बाद प्रखंड कार्यालय से जुड़े कर्मियों में हलचल मच गई।