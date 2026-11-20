संवाद सहयोगी, जागरण, मोतिहारी। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई से मोतिहारी में हड़कंप मच गया। सदर प्रखंड के टाउन कर्मचारी से जुड़े एक मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने उनके अटार्नी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कार्रवाई कर्मचारी श्याम कुमार के खिलाफ मिली शिकायत की जांच के बाद की गई।

शिकायत के बाद निगरानी ने शुरू की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में सदर प्रखंड के टाउन कर्मचारी श्याम कुमार के संबंध में रिश्वत मांगने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी की टीम ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों की पड़ताल की गई।