अंग्रेजों के जमाने का पुल भरभराकर गिरा, मोतिहारी में किशोर की मौत, थानाध्यक्ष समेत कई घायल

संवाद सहयोगी, सिकरहना (मोतिहारी)। शिकारगंज थाना क्षेत्र के भागवतपुर भलुअहियां गांव में अंग्रेजों के जमाने का जर्जर पुल ध्वस्त होने से एक किशोर की मौत हो गई, जबकि चार-पांच लोग घायल हो गए।

घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुट गए।

इसी दौरान जर्जर पुल का एक और हिस्सा ध्वस्त हो गया, जिससे बचाव कार्य में जुटे कई लोग घायल हो गए। घायलों में शिकारगंज थानाध्यक्ष गोपाल कुमार भी शामिल हैं।

मृतक की पहचान भागवतपुर भलुअहियां गांव निवासी शंभु महतो के 13 वर्षीय पुत्र के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए मोतिहारी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर फैलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।