मोतिहारी में कांवड़िया को रौंदकर फरार हुई पिकअप, परिवार में पसरा मातम

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लालबेगिया पुल के पास तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप ने अरेराज स्थित सोमेश्वर धाम मंदिर में पैदल जल चढ़ाने जा रहे कांवड़िया को ठोकर मार दी।

हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया।

दूसरे अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही कांवरिया की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया।

मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहरवा गांव निवासी सीताराम सहनी के पुत्र महवीर सहनी के रूप में हुई है।

महवीर हलवाई का काम करते थे। वह पिछले कई वर्षों से प्रत्येक वर्ष सोमेश्वर धाम में जल चढ़ाने के लिए पैदल जाते थे। उनके परिवार में तीन पुत्रियां और एक पुत्र है, तीनों पुत्रियों की शादी हो चुकी है।

महवीर अपने पुत्र की शादी करने की तैयारी में थे, लेकिन हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। करीब ढाई वर्ष पहले ही उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। पत्नी के निधन के बाद महवीर ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।