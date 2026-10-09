सप्तक्रांति और अमरनाथ समेत कई ट्रेनें डायवर्ट, गोरखपुर गोंडा रूट पर 10 व 11 को परिचालन में बदलाव

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)।Saptkranti Express Route Diverted: उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ मंडल के अंतर्गत गोरखपुर-गोंडा रेल खंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की कमीशनिंग के सिलसिले में स्वामी नारायन छपिया, मसकनवा, लखपतनगर और मनकापुर स्टेशनों के बीच 10 और 11 अक्टूबर को नॉन-इंटरलॉक कार्य किया जाएगा।

इस तकनीकी कार्य के चलते मोतिहारी, रक्सौल और सीतामढ़ी क्षेत्र से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन और नियंत्रण किया गया है। बदले मार्ग से चलेंगी ट्रेनें पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि रक्सौल से 10 अक्टूबर को प्रस्थान करने वाली 15273 रक्सौल-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा के रास्ते चलाई जाएगी।

इसी तरह दिल्ली से 10 अक्टूबर को चलने वाली 14048 दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते संचालित होगी। सप्तक्रांति और अमरनाथ भी डायवर्ट आनंद विहार टर्मिनल से 10 अक्टूबर को खुलने वाली 12558 आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस तथा जम्मूतवी से 9 अक्टूबर को खुलने वाली 15654 जम्मूतवी-गुवाहाटी अमरनाथ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को मार्ग में नियंत्रित कर चलाया जाएगा।