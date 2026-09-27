पाकिस्तान आतंकी कनेक्शन से जुड़ा तार, पूर्वी चंपारण के ढाका का युवक गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) । पूर्वी चंपारण में पुलिस ने क्रास बोर्डर आतंकी नेटवर्क से कथित डिजिटल संपर्क के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ढाका थाना क्षेत्र के बिसरहिया गांव में शनिवार की देर रात छापेमारी कर पुलिस ने 22 वर्षीय सेराज आलम को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, उसके पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों के साथ इंटरनेट मीडिया के माध्यम से संपर्क की जानकारी सामने आई है। गिरफ्तारी के बाद बरामद मोबाइल फोन की सामग्री और संदिग्ध के डिजिटल संपर्क पुलिस जांच के केंद्र में हैं।

पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर ढाका थानाध्यक्ष राजरूप राय के नेतृत्व में टीम ने 26 सितंबर की रात बिसरहिया गांव के समीप छापेमारी की। पुलिस वाहन को देखते ही एक युवक भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान बिसरहिया निवासी सेराज आलम, पिता समसुल हक के रूप में हुई। मोबाइल खुला तो सामने आया डिजिटल कनेक्शन तलाशी के दौरान सेराज के पास से एक रेडमी 5जी एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मोबाइल में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े वीडियो, फोटो और कथित देशविरोधी रील्स मौजूद थीं। पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े अली गुर्जर के संपर्क में था। अब पुलिस मोबाइल और इंटरनेट मीडिया संपर्कों के आधार पर पूरे डिजिटल नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।