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मोतिहारी शिक्षक हत्याकांड: 'मेरे पति को तड़पा कर मारा... मौत के बदले मौत चाहिए', पत्नी ने की फांसी की मांग

By Anil Kumar Verma Edited By: Rajat Mourya
Published: Mon, 21 Sep 2026 03:23 PM (IST)

शिक्षक शमशाद आलम की निर्मम हत्या के बाद उनकी पत्नी रिजवाना परवीन ने हत्यारों के लिए 'मौत के बदले मौत' ...और पढ़ें

पति की मौत के बाद विलाप करती पत्नी। जागरण

पति की मौत के बाद विलाप करती पत्नी। जागरण

HighLights

  1. शिक्षक शमशाद आलम की निर्मम हत्या हुई।

  2. पत्नी रिजवाना परवीन ने हत्यारों को फांसी की मांग की।

  3. नौ लोगों पर प्राथमिकी, एक आरोपी गिरफ्तार, इनाम घोषित।

संवाद सहयोगी, बंजरिया (पूर्वी चंपारण)। मौत के बदले मौत चाहिए... उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। मेरे पति की निर्मम हत्या की गई है। उन्हें तड़पा-तड़पा कर, पीट-पीटकर मारा गया है। इतना कहने के साथ मृत शिक्षक शमशाद आलम की पत्नी रिजवाना परवीन की आवाज रूंगने लगती है।

उन्होंने मीडिया से कहा कि उनके पति के हत्यारे की मौत भी उसी तरह होनी चाहिए। जबतक उसके पति के हत्यारे को फांसी नहीं हो जाती तबतक शांत नहीं बैठूंगी।

उन्होंने आगे कहा - मेरे पति का कोई कसूर नहीं था। वो तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। बताया- सबको पता है कि कैसे चंद पैसों की लालच के लिए आदमी आदमी का कितना बड़ा दुश्मन बन जाता है। 20 वर्षों की मित्रता एक क्षण में दुश्मनी में बदल जाती है।

उन्होने कहा कि एक हंसता-खेलता परिवार तबाह हो जाता है और परिवार के सब लोग अनाथ बन जाते हैं। मैं कैसे आठ-आठ बच्चों और बूढ़े सास-ससुर को संभालूंगी। इतना कहकर रिजवाना रोने लगती हैं। फिर हिम्मत से कहती हैं, बस मौत के बदले मौत ही चाहिए। आरोपितों को फांसी की सजा होनी चाहिए।

यह है घटनाक्रम

17 सितंबर को शिक्षक शमशाद आलम अपना काम संपन्न कर घर लौट रहे थे। रास्ते में सिसवा पूर्वी पंचायत सरकार भवन के पास उन्हें घेर लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। शिक्षक की पत्नी ने पुलिस को जो जानकारी दी है, उसके अनुसार पंचायत भवन में ही शिक्षक को बुरी तरह पीटा गया।

जब वो पति को ढूंढने गई तो फिर वो वहां नहीं मिले। बाद में शमशाद का शव मिला। मामले में अपहरण व हत्या के आरोप में सिसवा पूर्वी की मुखिया तान्या प्रवीण, पूर्व प्रमुख जफीर आजाद उर्फ चमन, मुखिया के पति फैजुर्रहमान उर्फ मुन्ना, शब्बीर अहमद समेत नौ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शेष की खोज की जा रही है। एसपी ने चमन की गिरफ्तारी के लिए बीस हजार का इनाम घोषित किया है।

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