चंपारण में शराब तस्कर को केक खिला रहे थे थानेदार और दारोगा, वायरल वीडियो के बाद SP ने लिया एक्शन

जागरण संवाददाता, मोतिहारी। पूर्वी चंपारण के पीपरा थानेदार व यहीं के एक दारोगा का संबंध शराब तस्कर के साथ सामने आया है। इनके संबंधों से संबंधित एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

वीडियो में थानाध्यक्ष सतीश कुमार व दारोगा विपिन कुमार इसी थानाक्षेत्र के शराब तस्कर को केक खिलाते दिख रहे हैं। दैनिक जागरण ऐसे किसी वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

वीडियो सामने आने के साथ पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मामले की जांच कराई है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

वीडियो के आधार पर हुई कार्रवाई

बताया गया है कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो की जांच कराई गई तो यह बात सामने आई कि थानाध्यक्ष सतीश व दारोगा विपिन जिस व्यक्ति को केक खिलाफ रहे, वो शराब का तस्कर पीपरा थानाक्षेत्र के महारानी गांव का निवासी बिट्टू कुमार है।