पूर्वी चंपारण में पीएम आवास योजना सूची में धांधली, पक्के मकान वाले लाभार्थी, जरूरतमंद वंचित

संवाद सहयोगी, पताही (पूर्वी चंपारण)। Pradhan Mantri Awas List: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभुकों की सूची जारी होने के बाद गड़बड़ी के आरोप सामने आने लगे हैं। प्रखंड की सभी 15 पंचायतों में सूची आने के बाद से ही ग्रामीणों में इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं।

पक्के मकान वालों के नाम शामिल कई पंचायतों के ग्रामीणों ने सूची में अपात्र लोगों के नाम शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सूची में ऐसे लोगों के नाम भी जोड़े गए हैं, जिनके पास पहले से ही पक्का मकान मौजूद है।

जरूरतमंद परिवारों का नाम गायब वहीं दूसरी ओर, कच्चे और जर्जर मकानों में अपना जीवन गुजारने वाले कई वास्तविक जरूरतमंद परिवारों के नाम इस सूची से गायब हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि लाभुकों के चयन से पहले यदि ठीक ढंग से स्थलीय जांच की जाती, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती।

अनोखे मामले और गड़बड़ी की चर्चा चर्चा यह भी है कि सूची में एक ऐसे व्यक्ति का नाम शामिल है, जिसकी अभी शादी तक नहीं हुई है। इसके अलावा, एक ही परिवार के भीतर पिता और पुत्र दोनों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में होने की बात भी सामने आ रही है।