पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में घर का ताला तोड़ पांच लाख के जेवर समेत लाखों की चोरी

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। East Champaran House Theft: पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में बुधवार की रात अज्ञात अपराधियों ने घर का ताला तोड़कर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया।

घटना दक्षिणी भवानीपुर स्थित वार्ड संख्या एक की है। चोर घर से करीब पांच लाख रुपये के जेवर के अलावा नकदी और बर्तन भी चोरी कर ले गए।

ताला तोड़कर घर में घुसे

जानकारी के अनुसार, दक्षिणी भवानीपुर वार्ड संख्या एक निवासी शांति कुंवर के घर को चोरों ने निशाना बनाया। बुधवार की रात अज्ञात अपराधियों ने घर का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश किया। इसके बाद घर में रखे जेवर, नकदी और बर्तन लेकर फरार हो गए।