सासाराम में दुर्गा पूजा घूमने गए परिवार के घर में चोरी, 15 लाख की संपत्ति ले उड़े चोर

जागरण संवाददाता, सासाराम(रोहतास)। रोहतास जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयपुर गांव में रविवार रात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर करीब 15 लाख रुपये की संपत्ति चोरी कर ली। परिवार के लोग दुर्गा पूजा घूमने सासाराम गए हुए थे। इसी दौरान चोर घर में घुसकर सोने-चांदी के जेवर, नकदी, कपड़े और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है।

दुर्गा पूजा घूमने गया था मुकेश सिंह का परिवार जानकारी के अनुसार, जयपुर गांव निवासी मुकेश सिंह का परिवार रविवार को दुर्गा पूजा घूमने सासाराम गया था। घर में किसी के मौजूद नहीं रहने का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखे कीमती सामान को निशाना बनाया और अलमारी तथा बक्सों को तोड़कर चोरी की।

पीछे के दरवाजे से छत पर पहुंचे चोर बताया जाता है कि चोर घर के पीछे के दरवाजे से छत पर पहुंचे और सीढ़ी के रास्ते अंदर घुस गए। इसके बाद उन्होंने घर के कमरों में रखी अलमारी और बक्सों को तोड़ दिया। चोरों ने वहां रखे जेवर, नकदी, कपड़े और अन्य कीमती सामान समेट लिया।

10 लाख के जेवर और डेढ़ लाख नकद चोरी चोर घर से करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर और डेढ़ लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए। इसके अलावा कपड़े समेत अन्य कीमती सामान भी चोरी कर लिया गया।

चोरी गई संपत्ति का कुल मूल्य करीब 15 लाख रुपये बताया गया है। घटना के बाद परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। रात एक बजे घर लौटने पर बंद मिला दरवाजा मुकेश सिंह रविवार देर रात करीब एक बजे परिवार के साथ घर लौटे तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला। परिवार के लौटने की भनक लगते ही चोर सामान लेकर फरार हो गए। घर के अंदर पहुंचने पर अलमारी और बक्से टूटे मिले। इसके बाद परिवार को चोरी की जानकारी हुई।

अलमारी और बक्से तोड़कर खंगाला पूरा घर घर में सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी तथा बक्सों को तोड़ दिया गया था। चोरों ने घर में रखे जेवर, नकदी और कपड़ों समेत अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों में भी चर्चा शुरू हो गई।