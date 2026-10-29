मोतिहारी कोर्ट से जिला पार्षद हत्यारोपी फरार, सुरक्षा में तैनात सिपाही गिरफ्तार, CCTV फुटेज से पर्दाफाश

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। बंजरिया के जिला परिषद सदस्य सुरेश यादव हत्याकांड के आरोपित हरिशंकर पासवान के न्यायालय परिसर से बुधवार को भागने के मामले में सुरक्षा में तैनात सिपाही की भूमिका सामने आई है।

उपस्थापना प्रक्रिया के दौरान हुई घटना की हकीकत क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे के फुटेज से सामने आई है। बंदी के फरार होने में सिपाही मिलीभगत सामने आने के बाद सिपाही निरंजन कुमार पासवान को नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।