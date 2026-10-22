पूर्वी चंपारण में युवक की हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप, पत्नी व ससुराल पर संदेह

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। East Champaran Youth Death: मोतिहारी शहर के बेलवनवा मोहल्ले में गुरुवार की सुबह युवक का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई।

मृतक की पहचान पिपरा थाना क्षेत्र के पिपरा बाजार निवासी सुशांत कुमार के रूप में हुई है। मृतक के स्वजन ने उसकी पत्नी और ससुराल वालों पर हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है।

बेलवनवा में शव मिलने से सनसनी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की।