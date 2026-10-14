जाति, आय व आवासीय सत्यापन की बदली व्यवस्था, पूर्वी चंपारण में अंचल अमीन को जिम्मेदारी

संवाद सहयोगी, आदापुर (पूर्वी चंपारण)। Anchal Amin Verification: पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर में पंचायत सचिवों के स्थानांतरण के बाद विरमित होने और राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्रों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था बदल दी गई है।

पंचायत और अंचल स्तर पर विकास कार्य बाधित होने व छात्रों की सहूलियत को देखते हुए प्रशासन ने अंचल अमीनों को आवेदनों के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी है। छात्रों और युवाओं को राहत राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल का सबसे बुरा असर स्कूली छात्रों और युवाओं पर पड़ रहा था। प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन, छात्रवृत्ति और शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए जाति, आय, निवास और नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनवाने में काफी परेशानी हो रही थी।