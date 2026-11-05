Bihar News: एक दीपक मिटा सकता है अकाल मृत्यु का भय, धनतेरस पर क्यों है इसका खास महत्व?

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Dhanvantari Jayanti : धनतेरस पर सोना-चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा तो लगभग हर घर में निभाई जाती है, लेकिन इस पर्व पर जलाया जाने वाला एक दीपक भी बेहद खास महत्व रखता है।

पौराणिक मान्यता है कि धनतेरस की शाम घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु या दुर्मरण का भय नहीं रहता।

इसे यमदेव को प्रसन्न करने और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से जुड़ी परंपरा माना जाता है। इस बार प्रदोष व्रत एवं धन्वंतरि जयंती के संयोग में धनत्रयोदशी का पर्व 6 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा।

यमदेव के नाम दीपदान की परंपरा

स्थानीय आर्षविद्या शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान-वेद विद्यालय के प्राचार्य सुशील कुमार पाण्डेय ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार, धनतेरस के प्रदोषकाल (सायंकाल) में घर के दरवाजे पर घी का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस दिन दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्यनंदन यम प्रसन्न होते हैं।