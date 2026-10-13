अफसर बनने का सपना मन में संजोये दुनिया से विदा हो गई पूर्वी चंपारण की सुरभि

संवाद सहयोगी, तेतरिया (पूर्वी चंपारण)। आंखों में अफसर बनने का सपना था, मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और परिवार को गर्व महसूस कराने की उम्मीद।

सुरभि ने भी अपने सुनहरे भविष्य के लिए कई सपने संजोए थे। उसे क्या पता था कि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी का सफर थम जाएगा।

जिस बेटी को परिवार अफसर की कुर्सी पर बैठे देखने का सपना देख रहा था, वह आज सबको नम आंखों से अलविदा कह गई। बिहार की सुरभि की विदाई ने पीछे छोड़ दिए कई सवाल, अधूरे सपने और परिवार के लिए कभी न भरने वाला दर्द।

सुरभि की सड़क हादसे में मौत की खबर झकझोर कर रख दिया स्नातक फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देने मोतिहारी जा रही छात्रा सुरभि की मंगलवार को सड़क हादसे में मौत की खबर ने स्वजनों को झकझोर कर रख दिया। शुरू से पढ़ाई में मेधावी रही सुरभि के मन में अफसर बनकर परिवार का नाम रोशन करने का सपना था। लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था।

इस सपने को मन में संजोए मंगलवार को वह दुनिया से रूखसत हो गई। उसका शव घर आते ही कोहराम मच गया। इस हादसे में बाइक चला रहे उसके पिता राम एकबाल कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।