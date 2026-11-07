ट्रेन-फ्लाइट नहीं मिली तो ऑटो से नाप दी 2100 KM की दूरी, छठ मनाने बेंगलुरु से बिहार पहुंचे 4 युवक

डिजिटल डेस्क, मोतिहारी। छठ एक ऐसा महापर्व है जिसके लिए बिहार के लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। छठ के मौके पर बिहारी दुनिया के किसी भी कोने में हो वो किसी भी बस अपने घर पहुंचना चाहते हैं। घठ के लिए घर पहुंचने की बेचैनी और अपनों से मिलने की तड़प क्या होती है, यह बेंगलुरु में रहने वाले बिहार के चार युवकों की कहानी बखूबी बयां करती है।

जब त्योहारों के मौसम में ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना नामुमकिन हो गया और फ्लाइट का किराया आम आदमी की पहुंच से बाहर चला गया, तब इन युवकों ने वो फैसला लिया जिसकी कल्पना भी आसान नहीं है तीन पहियों वाले साधारण ऑटो से बेंगलुरु से बिहार का सफर।

ऑटो रिक्शा से बेंगलुरु से बिहार बेंगलुरु से मोतिहारी (अरेराज) की यह दूरी लगभग 2,100 से 2,200 किलोमीटर की है। एक छोटे से ऑटो रिक्शा में चार लोग सवार होकर बिना किसी आराम की परवाह किए दिन-रात नेशनल हाईवे पर आगे बढ़ते रहे।

कमर तोड़ देने वाली थकान, मौसम के थपेड़े और रास्ते के तमाम जोखिम भी उनके हौसले को डिगा नहीं पाए। उनके मन में बस एक ही धुन थी—किसी भी हाल में छठी मइया के अर्घ्य से पहले अपने गांव, अपने परिवार के पास पहुंचना।