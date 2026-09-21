अंबाला में अफीम पकड़ी गई, पूर्वी चंपारण के चिरैया में खुलने लगा राज; फरार चाचा की तलाश में पहुंची पुलिस

संवाद सहयोगी, चिरैया (पूर्वी चंपारण)। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर तीन किलो से अधिक अफीम के साथ हुई गिरफ्तारी की जांच का तार अब पूर्वी चंपारण के चिरैया तक पहुंच गया है।

अंबाला में पकड़े गए युवक को लेकर रेल पुलिस सोमवार को शिकारगंज पहुंची। पुलिस उसके घर तक गई और परिवार व मामले से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। खास नजर उस रिश्ते के चाचा पर रही, जो गिरफ्तारी के दौरान मौके से फरार हो गया था।

अंबाला से सीधे शिकारगंज पहुंची पुलिस शिकारगंज थाना क्षेत्र के गोढ़िया गांव निवासी स्व. पुनदेव साह के पुत्र अमन कुमार (27) को अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामले की आगे की जांच के सिलसिले में अंबाला कैंट जीआरपी की टीम उसे लेकर शिकारगंज पहुंची। स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसके घर पर जांच-पड़ताल की गई। फरार चाचा की तलाश में जुटी टीम पुलिस के अनुसार, अमन के साथ तस्करी से जुड़े मामले में उसका रिश्ते का चाचा भी शामिल था। गिरफ्तारी के दौरान वह मौके से फरार हो गया। अब अंबाला रेल पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। शिकारगंज पहुंची टीम ने फरार चाचा के बारे में परिवार व आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई।

संपत्ति का भी मांगा गया ब्योरा अंबाला कैंट जीआरपी की सीआइए यूनिट के एएसआई प्रदीप कुमार ने चिरैया अंचल अधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें अमन कुमार के नाम दर्ज चल-अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के लिए संपत्ति संबंधी जानकारी आवश्यक है।

तीन किलो 11 ग्राम अफीम हुई थी बरामद जीआरपी के पत्र के अनुसार, 18 सितंबर 2026 को अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर अमन कुमार के पास से तीन किलो 11 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर राजकीय रेलवे पुलिस थाना अंबाला कैंट में मामला दर्ज किया गया। अब इस मामले की जांच का दायरा उसके गांव और परिवार तक पहुंच गया है।