बिहार के पूर्वी चंपारण में तालाब में डूबने से चार बच्चियों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा

संवाद सहयोगी, पहाड़पुर (पूर्वी चंपारण)। East Champaran Drowning News: जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र की इनरवाभार पंचायत के बनकट गांव में शुक्रवार सुबह तालाब में नहाने के क्रम में डूबने से चार नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई।

हादसा वार्ड नंबर सात स्थित गीदा चवर में हुआ। घटना की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया और घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

चार बच्चियों की मौत

मृतकों की पहचान बनकट गांव निवासी प्रमोद महतो की 13 वर्षीय पुत्री सोनामति कुमारी, 10 वर्षीय पुत्री फूलनति कुमारी, अच्छेलाल महतो की छह वर्षीय पुत्री प्रतिभा कुमारी और वीरेंद्र महतो की 10 वर्षीय पुत्री कृति कुमारी के रूप में हुई है।