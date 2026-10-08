मुजफ्फरपुर से मोतिहारी भेजी जा रही थी स्प्रिट की बड़ी खेप, बथना के पास मद्य निषेध विभाग ने दबोचे पटना के 2 तस्कर

संवाद सहयोगी, मेहसी। स्प्रिट से शराब बनानेवाले तस्करों के गिरोह के लिए मुजफ्फरपुर की ओर से मोतिहारी के लिए भारी मात्रा में स्प्रिट लेकर चले चालक समेत दो तस्करों विशेष छापेमारी दल ने मेहसी के बथना में गिरफ्तार किए गए हैं। एक पिकअप वैन व 1144 लीटर स्प्रिट जब्त की गई है।

बताया जाता है कि गुप्त सूचना मिली कि मुजफ्फरपुर की ओर से एक पिकअप पर बड़ी मात्रा में अवैध स्प्रिट लाई जा रही है। सूचना मिलते ही मद्य निषेध विभाग मोतिहारी की टीम ने जाल बिछाया। 1144 लीटर स्प्रिट जब्त मेहसी के बथना स्थित सहनी लाइन ढाबा के पास वाहनों की जांच और घेराबंदी शुरू की गई। इस दौरान एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर उसमें लादकर ले जाए जा रहे 44 डिब्बों में कुल 1144 लीटर स्प्रिट जब्त की गई। इसका उपयोग अवैध शराब निर्माण में किया जाना था।

मौके से टीम ने वाहन पर सवार दो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ में पता चला है कि दोनों आरोपित पटना जिले के अंतर्गत आने वाले जमन बिगहा गांव के निवासी हैं। मद्य निषेध विभाग द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।