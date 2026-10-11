दरभंगा से मुंबई की हवाई सेवा पर असर, स्पाइसजेट की फ्लाइट शेड्यूल से बाहर; यात्रियों की संख्या घटी

संवाद सहयोगी, दरभंगा। मुंबई से दरभंगा के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए रविवार का दिन कुछ अलग रहा। इस रूट पर स्पाइसजेट की फ्लाइट निर्धारित शेड्यूल से बाहर रही, जिससे हवाई सेवाओं के परिचालन पर असर पड़ा।

दरभंगा एयरपोर्ट पर रविवार को कुल 12 विमानों का आवागमन हुआ। हालांकि, कई विमानों ने निर्धारित समय से पहले पहुंचकर यात्रियों को राहत दी, जबकि कुछ फ्लाइटें विलंब से भी पहुंचीं। मुंबई और दरभंगा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में गिरावट भी दर्ज की गई।

कई फ्लाइटें समय से पहले पहुंचीं दरभंगा एयरपोर्ट पर रविवार को विमानों के परिचालन में अलग-अलग स्थिति देखने को मिली। दिल्ली से आने वाली अकासा एयर की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय सुबह 10:55 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गई। बेंगलुरु से आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1513 भी दोपहर 12:10 बजे के निर्धारित समय से 20 मिनट पहले पहुंची।

मुंबई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई 535 दोपहर 12:55 बजे के निर्धारित समय से छह मिनट पहले पहुंच गई। वहीं, मुंबई से ही आने वाली अकासा एयर की फ्लाइट क्यूपी 1139 निर्धारित समय दोपहर 1:05 बजे के बजाय 1:16 बजे पहुंची। इस तरह विमान को 11 मिनट की देरी हुई।