'भक्षक' के लिए अभिनेता संजय मिश्रा को मिला रजत कमल, दरभंगा में खुशी की लहर

संवाद सहयोगी, मनीगाछी (दरभंगा) । हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता संजय मिश्रा को फिल्म भक्षक में उत्कृष्ट अभिनय के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रजत कमल से सम्मानित किए जाने पर उनका पैतृक गांव नारायणपुर चमक गया है। ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है।

संजय मिश्रा की इस उपलब्धि पर उनके परिवार के साथ ग्रामीणों और कला प्रेमियों ने खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। ग्रामीण राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि संजय मिश्रा अंतिम बार वर्ष 2023 में अपने पैतृक गांव नारायणपुर आए थे। उनका पैतृक घर अब कुलदेवी मंदिर का परिसर बन चुका है। गांव आने पर वह अपनी फुफेरी बहन चंदा मिश्रा के घर ठहरते हैं। इसके बाद राजीव मिश्रा से मिलकर लौट जाते हैं। दोनों के घर संजय मिश्रा के पैतृक घर के समीप ही हैं। उनके कुलदेवी मंदिर में पूजा-पाठ की व्यवस्था भी परिवार के लोग ही करते हैं।

राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि संजय मिश्रा के पिता स्व. शंभुनाथ मिश्रा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में कार्यरत थे। दरभंगा, पटना, वाराणसी और दिल्ली में उनका बचपन बिता। इस दौरान ही उन्हें कलाकारी करने का जुनून सवार हो गया।