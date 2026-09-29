दरभंगा से प्रमाणपत्र लेकर लौट रहे थे घर, दुर्घटना में जख्मी समस्तीपुर के अधिवक्ता की मौत, पत्नी-बेटी घायल

संवाद सहयोगी, दरभंगा। सोमवार की शाम एक परिवार लनामिवि से घर लौट रहा था। साथ में चार साल की मासूम बेटी भी थी। रास्ते में तेज रफ्तार कार की टक्कर ने पलभर में खुशियों को मातम में बदल दिया।

हादसे में गंभीर रूप से जख्मी समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता मनीष कुमार (45) की सोमवार देर रात डीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। पत्नी श्रूति कुमारी (35) और चार वर्षीय पुत्री समीक्षा कुमारी भी हादसे में जख्मी हुई हैं। दोनों का इलाज चल रहा है।

लनामिवि से लौटते समय हादसा मृतक समस्तीपुर जिले के अंगारघाट थाना क्षेत्र के मुरियारो गांव के वार्ड 13 निवासी स्वर्गीय हरिहर नारायण सिंह के पुत्र थे। स्वजन जगमोहन मिश्रा के अनुसार, मनीष कुमार पत्नी का लनामिवि से मूल प्रमाणपत्र लेकर बाइक से लौट रहे थे। उनके साथ पत्नी और चार वर्षीय बेटी भी थी।

सामने से आई कार ने मारी टक्कर दरभंगा-समस्तीपुर मुख्यपथ पर जीडी गोयनका स्कूल और पुअरिया पुल के बीच सामने से आ रही कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में दंपती और बच्ची के सिर में गंभीर चोट आई। सड़क पर लहूलुहान पड़े परिवार को देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से सभी को डीएमसीएच पहुंचाया।

इलाज के दौरान अधिवक्ता ने तोड़ा दम गंभीर स्थिति को देखते हुए मनीष कुमार का इलाज चल रहा था, लेकिन सोमवार देर रात उनकी मौत हो गई। सूचना पर बेंता थाना की पुलिस डीएमसीएच पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।

चार साल से कर रहे थे वकालत मनीष कुमार पिछले चार वर्षों से समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में वकालत कर रहे थे। उनके परिवार में आठ और चार वर्षीय दो पुत्रियां हैं। पत्नी शिक्षिका चयन परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। हादसे की खबर मिलते ही स्वजन में मातम पसर गया।