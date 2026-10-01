दरभंगा में उधारी के पैसे मांगने पर दबंगई, 20 युवकों ने झटका मीट रेस्टोरेंट के संचालक को पीट-पीटकर किया अधमरा

संवाद सहयोगी, दरभंगा। नगर थाना क्षेत्र के सर्वे कार्यालय परिसर स्थित एक रेस्टोरेंट में बुधवार देर शाम चाकू-छुरी से लैस उच्चकों ने जमकर बवाल काटा। रेस्टोरेंट की कुर्सी-टेबल तोड़ने के साथ विरोध जताने पर संचालक सहित महिला कर्मियों को पीटा। मारपीट में बुरी तरह जख्मी रेस्टोरेंट संचालक लोगों ने आनन-फानन में डीएमसीएच भर्ती कराया।

जख्मी संचालक मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के सरसोपाही रामपुर गांव निवासी अवधेश कुमार झा के पुत्र सुमित कुमार झा (32) बताएं जाते हैं। जो झटका मीट रेस्टोरेंट चलाकर जीवनयापन करते हैं। दूसरे दिन भुगतान का आश्वासन दिया डीएमसीएच में जख्मी सुमित कुमार झा ने बताया कि तीन-चार दिन पहले दीपक झा नामक एक युवक अपने आठ दोस्तों के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट आया। फिर पास में पैसा नहीं होने की बात बताकर दूसरे दिन भुगतान का आश्वासन दिया।

उन्होंने बताया कि इसके बाद कई बार फोनकर बकाया राशि देने को कहा पर उसने नहीं दिया। इसके बाद बुधवार शाम अचानक दीपक झा करीब 20 युवकों के साथ पहुंचा और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने लगा। कुर्सी और डंडे से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया उन्होंने बताया कि उच्चकों को उपद्रव मचाने से रोका तो कुर्सी और डंडे से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे रेस्टोरेंट की महिला कर्मियों के साथ भी धक्कम-मुक्की किया। उन्होंने बताया कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है।