बिना 1 रुपये खर्च किए शुरू करें गन्ने की खेती! 30 साल से बंद 2 चीनी मिलें होंगी चालू, बिहार सरकार बांट रही मुफ्त बीज

संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा)। तीन दशक से अधिक समय से बंद पड़ी रैयाम और सकरी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने की तैयारी के बीच अब गन्ने की खेती का दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सरकार किसानों को उन्नत किस्म का गन्ना बीज निशुल्क उपलब्ध कराएगी।

योजना के तहत किसानों को बिना बीज खरीदे गन्ने की खेती शुरू करने का अवसर मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। जिले के केवटी प्रखंड स्थित रैयाम और मधुबनी जिले की सकरी चीनी मिलों के लिए नए क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों चीनी मिलों के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

सरकार की कोशिश है कि मिलों के आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती हो, ताकि भविष्य में चीनी मिलों का संचालन शुरू होने पर कच्चे माल की कमी नहीं हो। किसानों को मिलेगा निशुल्क उन्नत बीज: योजना के तहत किसानों को गन्ने की उन्नत किस्म का बीज निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा किसान गोष्ठी, कार्यशाला और प्रशिक्षण के माध्यम से गन्ने की आधुनिक खेती की जानकारी भी दी जा रही है। इससे किसानों की शुरुआती लागत कम होगी और गन्ने की खेती के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा।