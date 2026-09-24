Darbhanga News : मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों का हल्ला बोल, 15 मांगों पर एमएसयू ने घेरा कैंपस

जागरण संवाददाता, दरभंगा। छात्रों की समस्याओं और विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में माहौल गरमा गया।

15 सूत्री मांगों को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन (एमएसयू) के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय का जोरदार घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आंदोलन के कारण परिसर में दिनभर प्रशासनिक कामकाज प्रभावित रहा।

भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एमएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भूषण ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में भ्रष्टाचार चरम पर है। इंटर्नशिप के नाम पर छात्रों से करोड़ों रुपये की उगाही किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूरे मामले की जांच और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग की।

कार्यालय से संचालन की मांग एमएसयू नेताओं ने कुलपति से विश्वविद्यालय का नियमित संचालन कुलपति आवास के बजाय कार्यालय से करने की मांग की। उनका कहना था कि कार्यालय से नियमित रूप से कामकाज होने पर छात्रों को अधिकारियों से मिलने और अपनी समस्याएं रखने में सुविधा होगी। संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने की मांग भी रखी।

112 की तर्ज पर शिकायत प्रणाली छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय में 112 आपातकालीन सेवा की तर्ज पर शिकायत प्रणाली लागू करने की मांग की। इसके तहत शिकायत दर्ज होते ही संबंधित छात्र को एक विशिष्ट ट्रैकिंग नंबर उपलब्ध कराने की बात कही गई। एमएसयू ने मांग रखी कि शिकायतों का 72 घंटे के भीतर निष्पादन किया जाए और निर्धारित समय तक समाधान नहीं होने पर मामला ओपन रखा जाए।