बिहार में BPSC शिक्षकों पर कड़ा एक्शन, फर्जी आरक्षण लेने वाले 15 होंगे बर्खास्त

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BPSC Teacher Recruitment Fraud: बिहार लोक सेवा आयोग की टीआरई-1, टीआरई-2 एवं टीआरई-3 भर्ती परीक्षा में आरक्षित कोटे का गलत लाभ लेकर चयनित अन्य राज्यों के 15 शिक्षक बर्खास्त होंगे।

जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद शिक्षा विभाग ने बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बर्खास्त होने वाले शिक्षकों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं।

जांच में हुई पुष्टि

मुजफ्फरपुर जिले के सरैया, कुढ़नी, गायघाट और बंदरा प्रखंड के इन शिक्षकों से विभाग द्वारा जवाब मांगा गया था। शिक्षकों द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने के बाद विभाग ने कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने बताया कि सरैया के तीन, कुढ़नी के 11, गायघाट के एक और बंदरा के एक शिक्षक पर कार्रवाई चल रही है। डीईओ की सख्त चेतावनी जिले के अन्य प्रखंडों में भी फर्जी आरक्षण का लाभ लेने वाले शिक्षकों को चिह्नित किया जा रहा है। इसके लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को अंतिम स्मार पत्र जारी किया गया है। डीईओ ने अंतिम पत्र के माध्यम से तीन दिनों के भीतर ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी है। तीन दिनों की मोहलत इससे पहले विभाग ने 22 जून, 23 जून और 22 जुलाई को भी पत्र भेजकर शिक्षकों का विवरण मांगा था। अब तक केवल सरैया, कुढ़नी, बंदरा और आंशिक रूप से मोतीपुर प्रखंड से सूची प्राप्त हुई है। शेष प्रखंडों से रिपोर्ट न मिलने के कारण आगे की जांच लंबित पड़ी हुई है।