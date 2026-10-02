दरभंगा नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं में प्रवेश को 15 तक आवेदन, मुफ्त में JEE NEET कोचिंग भी

संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा)। Lateral Entry Test 2027: पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2027-28 के लिए कक्षा नौवीं और 11वीं की रिक्त सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इच्छुक अभ्यर्थी 15 अक्टूबर 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल 2027 को किया जाएगा।

आवेदन की तिथि बढ़ी

उल्लेखनीय है कि पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया है।

आवेदन करने वाले विद्यार्थी का संबंधित जिले का वास्तविक निवासी होना अनिवार्य है। कक्षा नौवीं में प्रवेश के लिए छात्र को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जिले के मान्यता प्राप्त विद्यालय में आठवीं में अध्ययनरत होना चाहिए।

पात्रता के जरूरी नियम

यदि विद्यार्थी ने कक्षा आठवीं में एक दिन भी शहरी विद्यालय में पढ़ाई की है, तो उसे शहरी श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा।

कक्षा 11वीं के लिए अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1 जून 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच होनी चाहिए। वहीं नौवीं कक्षा के लिए जन्म तिथि 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के मध्य निर्धारित की गई है।

प्रवेश परीक्षा का पैटर्न

आवेदन के लिए विद्यार्थी की फोटो, अभिभावक के हस्ताक्षर और आधार नंबर का विवरण देना आवश्यक होगा।

नौवीं कक्षा की परीक्षा में अंग्रेजी व हिंदी से 15-15 तथा गणित व विज्ञान से 35-35 अंकों के कुल 100 प्रश्न होंगे। वहीं 11वीं कक्षा के लिए गणित, विज्ञान, सोशल साइंस, अंग्रेजी और मेंटल एबिलिटी से 20-20 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।